​De politie in het Australische Melbourne heeft een man neergeschoten die gewapend met een mes mensen op straat aanviel. Zeker een van de slachtoffers kwam om het leven. De politie beschouwt het incident als terrorisme.

Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is aan zijn verwondingen overleden. Zijn auto lag vol met gasflessen en stond in brand.

"We denken niet dat er een voortdurende dreiging is op dit moment", zegt een politiecommissaris. Hij wilde de identiteit van de verdachte niet prijsgeven, maar stelde dat het gaat om een Somalische man. Hij zou in de jaren negentig naar Australië zijn gekomen en een bekende zijn van de opsporingsdiensten.

Omstander gebruikt winkelwagentje

Getuigen filmden de aanval in de Australische stad. Te zien is hoe de gewapende man uithaalt naar politieagenten, terwijl op de achtergrond de auto in lichterlaaie staat. Een omstander rijdt ondertussen met een winkelwagentje in op de aanvaller.

De politie was aanvankelijk afgekomen op een melding over de autobrand. Toen agenten arriveerden, werden ze belaagd door de gewapende man. "Tegelijkertijd riepen omstanders dat mensen waren neergestoken", zegt een politiewoordvoerder.