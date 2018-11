De voormalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov heeft opnieuw gewaarschuwd voor de oplopende spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten en niet terug te keren naar de dagen van de Koude Oorlog.

"We moeten oorlog eens en voor altijd uitbannen. Het allerbelangrijkste is om af te komen van kernwapens", aldus de 87-jarige Gorbatsjov donderdag in een bioscoop in Moskou, waar hij de première van de film Meeting Gorbachev had bijgewoond.

Vorige maand kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten zich zouden terugtrekken uit het INF-ontwapeningsverdrag. Gorbatsjov heeft dat verdrag in 1987 ondertekend.

"Het gevaarlijkste zou zijn om terug te keren naar confrontatie, het begin van een nieuwe wapenwedloop. Ze spreken nu al over een kernoorlog als iets dat volkomen acceptabel is. Hij wordt voorbereid, scenario's worden besproken", aldus de oud-wereldleider.

Gorbatsjov, die kampt met gezondheidsproblemen, voerde niet zelf het woord, maar liet een assistent zijn speech voorlezen.

