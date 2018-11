De Amerikaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de dader van de dodelijke schietpartij in een bar in het Californische Thousand Oaks zichzelf na zijn daad van het leven heeft beroofd. Bij de schietpartij zijn, naast de schutter, twaalf mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere personen gewond.

Eerder op donderdag waren er al berichten dat de 28-jarige David Ian Long de schutter was. Hij was een veteraan uit het Amerikaanse marinierskorps. Hij zou, voor zover bekend, nauwelijks in aanraking zijn geweest met politie of justitie.

Er is nog geen duidelijkheid over het motief van de dader. Ook is nog onduidelijk of er sprake was van terrorisme. De FBI doet daar momenteel onderzoek naar.

Het hoofd van de lokale politie heeft donderdag al wel gezegd dat het erop lijkt dat de dader willekeurig schoten heeft afgevuurd. Hij heeft geschoten met een handvuurwapen, een zogeheten Glock 21. Hij gebruikte hierbij een aanvullend magazijn met kogels.

Dader opende het vuur laat op de avond

De dader zou later op de avond geheel in het zwart gekleed zijn aangekomen bij de bar. Daarop opende hij rond 23.00 uur (lokale tijd) het vuur. Als gevolg van de schietpartij kwamen twaalf mensen om het leven. Onder de dodelijke slachtoffers is een politieagent.

Meer dan tien andere personen zijn gewond geraakt. Over hun gesteldheid is momenteel niks bekend.

Ten tijde van de schietpartij waren honderden mensen aanwezig in de bar, schrijven Amerikaanse media. Er was op dat moment een countryavond voor studenten aan de gang. Alle aanwezigen zouden achttien jaar of ouder zijn geweest. Veel aanwezigen wisten tijdens de schietpartij dekking te zoeken of te vluchten.

Het lichaam van de dader werd kort na het incident aangetroffen in de bar.