De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen een moordaanslag op de Spaanse premier Pedro Sánchez voorkomen. De politie in Catalonië maakte donderdag bekend dat de verdachte een 63-jarige man is.

Hij zou de 46-jarige socialistische premier hebben willen vermoorden, omdat de regering plannen heeft het lichaam te verplaatsen van oud-dictator Franco, die in 1975 overleed. Zijn resten liggen in een groot mausoleum nabij Madrid.

Volgens de krant el Periódico was zijn vader in de jaren 60 en 70 burgemeester in Vallès Occidental, nabij Barcelona, en een aanhanger van Franco.

In de woning van de verdachte in de Catalaanse plaats Terrassa vond de politie zestien vuurwapens. Hij had een wapenvergunning en werkte voor een privaat beveiligingsbedrijf.

Volgens Spaanse media heeft hij zijn moordplan in een groep op WhatsApp aangekondigd. Hij zit al drie weken vast, maar politie en justitie in Barcelona maakten zijn aanhouding pas donderdag bekend.