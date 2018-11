Bij een schietpartij in de Borderliner Bar & Grill in Thousand Oaks in de Amerikaanse staat Californië zijn in de nacht van woensdag op donderdag twaalf mensen om het leven gekomen, onder wie een politieagent.

Autoriteiten bevestigen dat ook de schutter is omgekomen. Het levenloze lichaam van de dader werd in de bar aangetroffen. Daarmee kwam het totale aantal doden op dertien.

Het is volgens de sheriff van Ventura County nog niet duidelijk of er een link met terrorisme is. De FBI doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld en de motieven van de schutter.

Ten tijde van de schietpartij waren er honderden mensen aanwezig in de bar, schrijft nieuwszender ABC 7. Op de website van de bar staat dat er woensdagavond een countryavond voor studenten aan de gang was.

Man zou met semiautomatisch wapen hebben geschoten

De dader opende rond 23.00 uur lokale tijd het vuur. Hij zou volgens de Ventura County Star met een semiautomatisch wapen hebben geschoten. Daarbij zouden zo'n dertig schoten zijn afgevuurd. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het incident "verschrikkelijk". Thousand Oaks ligt zo'n 50 kilometer ten westen van Los Angeles.

