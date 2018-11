Bij een schietpartij in de Borderliner Bar & Grill in de stad Thousand Oaks in de Amerikaanse staat Californië zijn in de nacht van woensdag op donderdag elf gewonden gevallen, onder wie een politieagent. De schutter is nog niet gepakt.

Volgens de Los Angeles Times was er op het moment van de schietpartij een countryavond voor studenten aan de gang.

Ten minste elf mensen zijn gewond geraakt, stelt de krant. Het is niet duidelijk hoe erg hun verwondingen zijn. Ten tijde van de schietpartij waren er honderden mensen aanwezig in de bar, schrijft nieuwszender ABC 7.

Een man opende het vuur rond 23.00 uur lokale tijd. Hij zou volgens de Ventura County Star met een semiautomatisch wapen hebben geschoten. Daarbij zouden zo'n dertig schoten zijn afgevuurd.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook de FBI is aanwezig.

Thousand Oaks ligt zo'n 50 kilometer ten westen van Los Angeles.

