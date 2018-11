Nu de Amerikaanse president Donald Trump zijn minister van Justitie Jeff Sessions aan de kant heeft gezet, is de grote vraag wat er gaat gebeuren met het onderzoek van de voormalige FBI-directeur Robert Mueller. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich grote zorgen.

Als speciaal aanklager doet Mueller onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Democratische politici maken zich ernstig zorgen. Ook de eerste Republikeinse senatoren hebben zich inmiddels uitgesproken.

Zo zei Mitt Romney, die in 2008 de Republikeinse presidentskandidaat was, dat het "van groot belang is dat het belangrijke werk van het ministerie van Justitie doorgaat en dat het Mueller-onderzoek ongehinderd wordt afgerond". Romney werd tijdens de congresvekiezingen herkozen als senator voor Utah.

Ook de Republikeinse senator Susan Collins waarschuwde dat de regering Mueller niet mag belemmeren. "Speciaal aanklager Mueller moet de ruimte krijgen om zijn werk zonder tussenkomst af te maken", reageerde ze als een van de eersten.

'Onderzoek Mueller heksenjacht'

De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, vindt dat ook waarnemend minister Matthew Whitaker zich niet met het onderzoek moet bemoeien, omdat hij zich er eerder negatief over heeft uitgelaten. Trump heeft het onderzoek van Mueller een heksenjacht genoemd.

Whitaker gebruikte dat woord vorig jaar ook, zij het indirect. Hij schreef destijds dat "er serieuze zorgen zouden kunnen rijzen dat het onderzoek van de speciaal aanklager niets dan een heksenjacht is" als Mueller zonder formele uitbreiding van zijn taak de financiën van de president onder de loep zou nemen.

Sessions zelf in opspraak

Sessions zelf hield afstand van het onderzoek, nadat hij zelf in opspraak was geraakt vanwege contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.

Muellers inspanningen moeten onder meer duidelijk maken of mensen uit Trumps campagneteam ongeoorloofde banden hadden met Russen die de verkiezingen wilden beïnvloeden. Het toezicht was in handen van onderminister Rod Rosenstein, maar wordt nu de verantwoordelijkheid van Sessions' voormalige stafchef Whitaker.

