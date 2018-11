De Pakistaanse christen Asia Bibi is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft CU-Kamerlid Joël Voordewind vernomen van Bibi's advocaat Saif Ul Malook en van bronnen in Pakistan.

Volgens Voordewind zit Bibi in een vliegtuig, maar waar ze naartoe wordt gebracht is nog onduidelijk. Geruchten dat Bibi onderweg is naar Nederland, kon Voordewind niet bevestigen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daar geen informatie over te hebben.

Een woordvoerder van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat ze het land heeft verlaten. "Bibi is nog steeds in Pakistan", zegt hij tegen persbureau Reuters via WhatsApp.

Bibi's advocaat zit sinds zaterdag in Nederland. Of zijn cliënt volgt, is nog onzeker. Volgens Voordewind ligt een Europese bestemming voor Bibi wel voor de hand.

Bibi zat in Pakistan jaren in de dodencel, op verdenking van belediging van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op de uitspraak.

De radicaalislamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) wil dat Bibi alsnog wordt terechtgesteld en wenst de rechters die haar vrijspraken eenzelfde lot toe. Ook haar advocaat is zijn leven in Pakistan niet meer zeker.

Bibi zat gevangen in de stad Multan, waar ze volgens Pakistaanse media zou worden bedreigd door medegevangenen. Pakistaanse media meldden dat ze voor haar eigen veiligheid naar het vliegveld zou zijn gebracht en op het vliegtuig naar de hoofdstad Islamabad zijn gezet.

Volgens Pakistaanse autoriteiten zou ze het land niet mogen verlaten omdat een advocaat om herziening van het vonnis zou hebben gevraagd.

