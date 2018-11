Indonesische autoriteiten hebben woensdag de zoektocht naar slachtoffers en de tweede zwarte doos van het gecrashte Lion Air-vliegtuig met drie dagen verlengd. Dat meldt het hoofd van de nationale zoek- en reddingsorganisatie Basarnas Muhammed Syaugi.

Het is de tweede keer dat de zoektocht verlengd wordt. Autoriteiten hebben vorige week de data van een van de zwarte dozen gedownload, maar zijn nog op zoek naar de spraakopname uit de cockpit.

Een 'ping' van de zwarte doos zou eerder gedetecteerd zijn, maar deze zou zeer zwak zijn geweest. Mogelijk kwam dit doordat de zwarte doos verborgen ligt in de modder. Een vaartuig dat in staat is modder op te zuigen, zal waarschijnlijk tijdens de operatie in gebruik genomen worden.

Zes experts uit verschillende landen zijn bezig met een analyse van een andere zwarte doos die eerder werd gevonden. Op deze manier proberen ze de laatste momenten van de Boeing 737 te reconstrueren.



Volgens analisten is het vinden van de geluidsopnames van belang, omdat daaruit zou kunnen blijken of de crash gevolgen heeft voor andere vliegtuigmaatschappijen die dit type toestel gebruiken.

Sensor in vliegtuig had defect

Eerder bleek uit onderzoek van Indonesische autoriteiten dat een specifieke sensor van het toestel van Lion Air een defect had. Hierdoor kwam mogelijk onjuiste informatie over de luchtstromen in het systeem terecht.

Dit kan hebben geleid tot overtrek, oftewel stall. Hierbij verliest de vleugel zijn dragende kracht, waardoor het toestel snel daalt of uit de lucht valt. Het is op zo'n moment cruciaal dat piloten op de juiste manier ingrijpen.



Vliegtuigbouwer Boeing heeft woensdag dan ook in een memo uitgelegd hoe piloten met een vergelijkbare situatie om moeten gaan.

De Indonesische transportveiligheidsdienst KNKT is naar aanleiding van de Lion Air-crash van plan een vlucht te simuleren om het effect van een defecte sensor vast te stellen.

Alle inzittenden kwamen om het leven

Bij de crash zijn alle 189 inzittenden om het leven gekomen. Reddingsdiensten rukten direct massaal uit, maar al snel werd uitgesproken dat de kans op het vinden van overlevenden heel klein was.

220 mensen hebben al geholpen met zoeken. Er werd gezocht in een gebied met een straal van 250 meter. De operatie heeft al tien dagen geduurd. De lichamen van 44 inzittenden zijn inmiddels geïdentificeerd.