Vliegtuigbouwer Boeing heeft luchtvaartmaatschappijen in een memo uitgelegd hoe piloten om moeten gaan met vliegtuigsensoren die verkeerde gegevens afleveren. Aanleiding is de crash van het Lion Air-vliegtuig in de Javazee, waarbij vorige week 189 inzittenden om het leven kwamen.

Het advies is gebaseerd op onderzoek van Indonesische autoriteiten, waaruit bleek dat een specifieke sensor van het toestel van Lion Air een defect had. Hierdoor kwam onjuiste informatie over de luchtstromen in het systeem terecht.

Dit kan leiden tot overtrek, ook wel stall genoemd, waarbij de vleugel zijn dragende kracht verliest en het toestel snel gaat dalen of uit de lucht valt. Piloten dienen dan in te grijpen en de vliegtuigbouwer heeft hiervoor daarom nogmaals instructies op papier gezet.

Zoektocht naar spraakopnames gaat door

De zoektocht naar de spraakopnames uit de cockpit is nog steeds in volle gang. Volgens analisten geven deze opnames mogelijk meer inzicht in de oorzaak van de crash.

Ook zijn zes experts uit verschillende landen bezig met een analyse van een andere zwarte doos die eerder werd gevonden. Op deze manier proberen ze de laatste momenten van het vliegtuig te reconstrueren.

