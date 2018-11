Het openbaar ministerie in New York heeft grote moeite met het samenstellen van een goede jury voor de rechtszaak tegen drugsbaas 'El Chapo'. In de eerste twee dagen werden al 27 potentiële juryleden afgewezen.

Meerdere juryleden lieten zich excuseren uit angst voor represailles van de gevreesde Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán. De crimineel, die de afgelopen jaren twee keer op bizarre wijze wist te ontsnappen, staat onder meer terecht voor 33 moorden.

Guzmán moest volgens getuigen lachen toen een vrouw in tranen vertelde te weigeren zitting te nemen in de jury, omdat zij niet wilde dat zij en haar inwonende moeder vanwege de rechtszaak zouden moeten verhuizen naar een beschermde locatie. Een andere kandidaat viel af, omdat hij op de eerste dag werd overvallen door een paniekaanval.

Ook het openbaar ministerie keurde een kandidaat af. Een van de potentiële getuigen had maandag de bode van de rechtszaal gevraagd of hij een handtekening van 'El Chapo' zou kunnen regelen.

Langverwacht proces tegen 'El Chapo' gaat maanden duren

Uiteindelijk moet de jury twaalf leden tellen. Ook zullen er zes reservejuryleden moeten worden gekozen die kunnen invallen als een van de 'gewone' juryleden onverhoopt uitvalt tijdens het proces, dat naar verwachting vele maanden gaat duren.

De namen van de juryleden worden niet bekendgemaakt en zij zullen tijdens de rechtszaak in beschermde afzondering leven. De 61-jarige Guzmán bleef jarenlang uit de handen van de Amerikaanse politie, maar kon in januari 2017 toch voor de derde keer worden opgepakt.

Hij wordt als hoofd van het machtige Sinaloa-kartel verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de drugs die in de jaren negentig naar de VS werden geëxporteerd. 'El Chapo' wist zijn imperium in stand te houden door corruptie, fraude en het uit de weg ruimen van tegenstanders.

