De man die in december een bom liet afgaan in de metro van New York, is door de federale rechtbank in de Verenigde Staten veroordeeld voor terrorisme.

De man werd schuldig bevonden aan alle zes de aanklachten, waaronder het gebruik van een massavernietigingswapen en het steunen van een terroristische organisantie. Welke straf de dader definitief krijgt, is volgens persbureau AP nog niet duidelijk. Mogelijk krijgt hij een levenslange gevangenisstraf.

De 28-jarige Akayed Ullah, een immigrant uit Bangladesh, liet in december een pijpbom die hij aan zichzelf had bevestigd ontploffen tijdens de spits in de drukke metro van New York.

Bij de aanslag kwam niemand om het leven. De dader zelf raakte gewond en drie voorbijgangers liepen lichte verwondingen op. Volgens de advocaat van de verdachte was Ullah van plan om alleen zichzelf van het leven te beroven.

Onderzoekers ontdekten dat de dader propagandafilms van Islamitische Staat (IS) bekeek op internet, maar de politie vond geen aanwijzingen dat de man ook daadwerkelijk banden met dergelijke organisaties had. Wel voerden de aanklagers aan dat Ullah openlijk zijn steun aan IS wilde betuigen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!