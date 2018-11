De Franse politie heeft dinsdag zes mensen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op president Emmanuel Macron, melden de Franse zender BFMTV en persbureau Reuters dinsdag op basis van bronnen rond het onderzoek.

Volgens de zender zijn de verdachten aangehouden in de oostelijke departementen Moselle en Isère en in Bretagne in het westen van Frankrijk.

Bronnen bij de inlichtingendienst DGSI stelden dat de verdachten zich in rechts-extremistische kringen ophielden. Het zou gaan om vijf mannen en een vrouw. Het plannen van de aanslag op Macron zou in een beginstadium verkeren.

Afgelopen juni werden al tien mensen opgepakt in Frankrijk, omdat ze mogelijk banden zouden hebben met rechts-extremistische terroristische organisaties. Het is nog niet bekend of de arrestaties van dinsdag verband houden met dat onderzoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!