Franse reddingswerkers hebben dinsdag drie lichamen aangetroffen onder het puin van de maandag ingestorte gebouwen in Marseille. Er worden mogelijk nog zes mensen vermist.

Maandagochtend waren er twee gebouwen van vijf verdiepingen ingestort in het centrum van de Zuid-Franse stad. Regiopresident Renaud Muselier maakte maandagavond via Twitter bekend dat er mogelijk negen vermisten zijn. Het zou gaan om zeven bewoners en twee voorbijgangers.

Dinsdagochtend werd het lichaam van een man geborgen. Later op de dag werden er nog twee slachtoffers gevonden, een man en een vrouw.

Het hoofd van de reddingsmissie meldt dat de operatie "meerdere dagen" zal gaan duren. "De prioriteit ligt bij het redden van mensen." Er zijn meer dan honderd hulpverleners aan het werk.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner laat weten dat "er nog hoop is dat er overlevenden zullen worden gevonden, omdat geconstateerd is dat op sommige plekken onder het puin nog zuurstof aanwezig is."

Aangrenzend pand uit voorzorg neergehaald

Een van de twee panden die plotseling instortten was onbewoonbaar verklaard en ontruimd. Het tweede pand was nog wel bewoond. Uit voorzorg is een derde aangrenzend pand maandag neergehaald. Google Maps-beelden van de afgelopen maanden laten zien dat de twee gebouwen grote scheuren vertoonden, aldus persbureau AFP.

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandagavond op Twitter zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden getoond. "Vanmorgen heeft Marseille geleden en Marseille lijdt nog steeds", schreef hij.

