De Tunesische premier Youssef Chahed heeft maandag tien nieuwe ministers aangesteld. Met de kabinetswijziging hoopt hij vers bloed te injecteren in zijn regering die breeduit wordt bekritiseerd omdat die de economische crisis maar niet op weet te lossen.

Belangrijke portefeuilles zoals Financiën, Buitenlandse- en Binnenlandse Zaken blijven overigens ongewijzigd.

Chahed benoemde de joodse zakenman René Trabelsi als minister van Toerisme in het islamitische land. Daarmee is hij sinds de onafhankelijkheid van Tunesië in 1956 pas het derde lid van de kleine minderheid van tweeduizend joden in het land die deel uitmaakt van een ​​kabinet.

De herschikking komt tijdens een politieke crisis in het land. De zoon van de president, Hafedh Caid Essebsi, die leider is van de regerende partij Nidaa Tounes, riep recentelijk op tot afzetting van Chahed vanwege het falen van zijn regering om de economie nieuw leven in te blazen.

Sinds de autocraat Zine El Abidine Ben Ali in 2011 ten val is gebracht, bevindt de economie van Tunesië zich in een crisis en zijn negen kabinetten er niet in geslaagd om de economische problemen, waaronder hoge inflatie en werkloosheid, op te lossen.

