Italië kampt sinds eind oktober met hevig noodweer. Het dodental is inmiddels opgelopen tot dertig. Zondag kwamen negen mensen om het leven toen ze in huis werden verrast door het snelstijgende water. In het noorden van het land zijn zeker veertien miljoen bomen ontworteld door de hevige regenval en wind.

Een man loopt op het strand van het dorp Monterosso al Mare, in de regio Ligurië op 29 oktober. Het gebied werd getroffen door windstoten tot 150 kilometer per uur en hevige regenval. (Foto: AFP)

Toeristen poseren voor een selfie op een terras op het ondergelopen San Marcoplein in Venetië op 1 november. Het water steeg er tot 120 centimeter boven zeeniveau. (Foto: ANP)

De Basiliek van San Marco in Venetië op 29 oktober. (Foto: AFP)

Een straat in de zwaar getroffen plaats Terracina op 29 oktober. (Foto: AFP)

Een man verzamelt vuilnis naast gestrande jachten in de haven van Rapallo, in Genua op 30 oktober. In de nacht van 29 op 30 oktober kwamen in Italië negen mensen om door de storm. (Foto: AFP)

Beschadigde jachten in de haven van Rapallo op 30 oktober. (Foto: AFP)

Omgevallen bomen blokkeren de Tiber in Rome op 30 oktober. In veel steden werden de scholen vanwege het noodweer gesloten. (Foto: ANP)

Een luchtfoto van ontwortelde bomen in de provincie Belluno in de regio Veneto. (Foto: ANP)

In het noordoosten van Italië zijn naar schatting veertien miljoen bomen ontworteld door het noodweer. (Foto: ANP)

De restanten van een woning in Casteldaccia bij Palermo (Sicilië). Negen mensen werden verrast door het snelstijgende water op 4 november en kwamen om. (Foto: AFP)

Op Sicilië is een camper van de weg geraakt door de verwoestende storm die over het eiland trok. (Foto: AFP)