Eindelijk verschijnt Joaquin 'El Chapo' Guzmán voor de rechter; in New York gaat maandag het proces tegen de 61-jarige Mexicaanse drugsbaron van start. Wie is hij en waarom is hij zo beroemd geworden?

Drugshandel, ontvoering, het leiden van een misdaadorganisatie, witwassen van crimineel geld en 33 moorden. Dat zijn de zaken waarvan het Openbaar Ministerie (OM) in New York zegt te gaan bewijzen dat 'El Chapo' hier verantwoordelijk voor was.

Het is een omvangrijke zaak: het volledige dossier beslaat meer dan 300.000 pagina's en ruim 115.000 geluidsopnames. De aanklachten omvatten een periode van dertig jaar en speelden zich af in meerdere landen.

De twaalf juryleden die maandag worden gekozen, is absolute anonimiteit én politiebescherming beloofd. Hoe 'El Chapo' elke dag van zijn zwaarbeveiligde cel in Manhattan naar de rechtbank in Brooklyn wordt vervoerd, is topgeheim uit angst voor ontsnappingspogingen vanuit zijn Sinaloa-kartel.

De kans lijkt klein dat het OM elke dag tweemaal de veelgebruikte Brooklyn Bridge gaat afsluiten. Maar ook een helikopter of een boot lijken flinke risico's met zich mee te brengen.

'El Chapo wist tweemaal op ingenieuze wijze te ontsnappen

Een ontsnapping is in het geval van 'El Chapo' geen ondenkbaar scenario. Al tweemaal eerder wist Guzmán te ontsnappen: in 2001 uit de zwaarbewaakte Jalisco-gevangenis door in een wasmand te kruipen, de tweede maal in 2015 uit de maximaal bewaakte gevangenis in Almoloya de Juárez.

Hier zat de drugsbaas na zijn tweede grote arrestatie in februari 2014. Meerdere mensen groeven voor Guzmán een tunnel van 1.500 meter lang. Er lagen zuurstoftanks klaar zodat 'El Chapo' zijn vrijheid risicoloos tegemoet kon zwemmen. Hij werd in januari 2016 weer opgepakt na een schietpartij in de stad Los Mochis.

Guzmán werkte zich op tot baas van het grootste drugskartel

Zijn bijnaam heeft 'El Chapo' ('Kleintje', red.) trouwens verdiend aan zijn geringe lengte (1 meter 68). Nadat de Mexicaan zijn sporen had verdiend als loopjongen in de georganiseerde misdaad, werd hij ingelijfd bij het Guadalajara-kartel van drugsbaron Felix Gallardo. Toen deze in 1989 werd gearresteerd, viel zijn imperium uit elkaar en zag Guzmán zijn kans schoon om zijn eigen Sinaloa-kartel te beginnen, vernoemd naar zijn geboorteprovincie.

'El Chapo' wist zijn groep snel te profileren als het machtigste kartel van Mexico. Hij was in de jaren negentig verantwoordelijk voor het grootste deel van de drugshandel richting de VS. Guzmán regeerde met harde hand; mensen die hem tegenwerkten of verraadden, werden doorgaans op brute wijze afgemaakt.

Volgens de Amerikaanse overheid heeft zijn kartel de levens van miljoenen mensen vernietigd met zijn handel in drugs en zijn geweld; het aantal doden de afgelopen tien jaar als gevolg van de drugsoorlogen wordt op 250.000 geschat. Het vangen van 'El Chapo' was de afgelopen jaren een belangrijk doel voor de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA).

Een van de rijkste mensen op aarde

Het meedogenloze beleid legde hem overigens geen windeieren; zijn schrikbewind maakte hem letterlijk miljardair, wat de Mexicaan een vermelding op de lijst van Forbes van rijkste mensen op aarde opleverde. In de VS mag Guzmán worden vervloekt, in Mexico wordt hij aanbeden als een held. De drugsbaas wordt beschouwd als een levende legende, een moderne Robin Hood die de zo gehate corrupte Mexicaanse overheid zo vaak te slim af is geweest.

Hij past voor veel mensen in het rijtje met 'sympathieke schurken' zoals Tony Soprano of Scarface; hij zou ook regelmatig geld hebben geschonken aan de lokale bevolking voor voedsel of medicijnen. Voor zijn arme moeder liet hij een villa bouwen. Bovendien betekende de drugshandel voor veel arme boeren ook extra inkomsten door het kweken van marihuana of papaver.

'El Chapo' werd gepakt dankzij telefoontjes over zijn serie

In interviews met gewone Mexicanen wordt 'El Chapo' vaak geprezen als een goed persoon en een heel sociale man die zijn medemensen probeert te helpen. Na zijn arrrestatie vonden er in Culiacan, de hoofdstad van Sinaloa, demonstraties plaats van Mexicanen die zijn vrijlating eisten.

Zijn miraculeuze tweede ontsnapping in 2015 heeft het vuurtje van zijn populariteit flink doen aanwakkeren. In Mexico gingen T-shirts, hoeden en poster met zijn afbeelding als warme broodjes over de toonbank. Ook een interview dat 'El Chapo' aan acteur Sean Penn gaf voordat hij weer werd gepakt, werd door zijn aanhangers met euforie ontvangen.

Streamingdienst Netflix produceerde in 2017 een televisieserie over het leven Guzmán. De reeks kreeg prima recensies en is inmiddels al toe aan het derde seizoen. De Amerikanen wisten 'El Chapo' mede op te sporen door alle telefoontjes die de ijdele drugsbaas tijdens de klopjacht op hem pleegde met de makers van de serie.