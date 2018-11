De advocaat van Asia Bibi, de vrouw die onlangs door het hooggerechtshof in Pakistan is vrijgesproken van godslastering, is vrijdag uit Pakistan gevlucht. Saif-ul-Malook heeft tijdelijk zijn toevlucht gezocht in Nederland, meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) die hem sinds zaterdag onderdak biedt.

Saif-ul-Malook geeft maandagmiddag op een persbijeenkomst in Den Haag tekst en uitleg en zal zijn visie geven op de ontwikkelingen in de zaak van de vrouw.

Volgens de politieke website De Dagelijkse Standaard (DDS) is de advocaat overigens niet van plan om in Nederland te blijven, maar is hij op doorreis naar Parijs en hoopt hij uiteindelijk in Londen een nieuw leven op te bouwen. HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik wil daar, vooruitlopend op de persbijeenkomst, om veiligheidsredenen niet op ingaan.

De christelijke Bibi zat zo'n acht jaar in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. Haar vrijlating leidde in Pakistan tot felle protesten. De radicale islamitische TLP-partij had haar aanhang gemobiliseerd. Groepen betogers blokkeerden straten in grote steden als Lahore en Karachi.

'Tolerantie basis van de islam'

De rechter citeerde bij de rechtszaak uit de Koran dat "tolerantie het basisprincipe is van de islam" en dat de religie onrechtvaardigheid en onderdrukking veroordeelt.

Gesprekken tussen de regering en de TLP die ervoor moesten zorgen dat de rust terugkeerde, liepen op niets uit. Een TLP-leider gaf zelfs te kennen dat eerst de rechters ontslagen of gedood moeten worden die het doodvonnis van Bibi hebben vernietigd en dat de vrouw moet worden opgehangen. Het is onduidelijk waar ze nu is.

Ashiq Masih, de man van Asia Bibi, heeft in het Verenigd Koninkrijk politiek asiel aangevraagd.

De TLP zat eerder ook achter de protesten in Pakistan vanwege de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Geert Wilders wilde organiseren.