Uit de eerste resultaten van het onderzoek van de zwarte doos uit het neergestorte Lion Air-vliegtuig blijkt dat bij de vier laatste vluchten van het toestel problemen waren met de snelheidsmeter. Eerder vandaag werd bekend dat het vliegtuig intact was en dat de motoren liepen toen het met hoge snelheid in de Javazee neerkwam.

De problemen kwamen aan het licht nu onderzoekers de data van de Flight Data Recorder hadden gedownload, zegt Soerjanto Tjahjono, hoofd van de Indonesische veiligheidsdienst.

Er staat een verzoek uit bij Boeing en de Amerikaanse autoriteiten of er actie moet worden ondernomen om soortgelijke problemen bij andere vliegtuigen te voorkomen. "We zijn nu aan het kijken welke gedetailleerde inspecties moeten worden uitgevoerd bij de snelheidsmeters", stelt Tjahjono.

De Amerikaanse fabrikant heeft wereldwijd 219 737 MAX-vliegtuigen aan klanten geleverd.

Ook werd maandag bekend dat het vliegtuig niet in de lucht is geëxplodeerd, maar dat het "in goede staat" was alvorens het vliegtuig dertien minuten na het opstijgen neerstortte op maandag 29 oktober. Dat meldt CNN.

Al eerder technische problemen

Het toestel had in de vlucht voorafgaand aan de fatale vlucht al technische problemen en wilde toen terugkeren naar Denpasar. Even later ging het beter, waarna de piloot besloot door te vliegen. Onduidelijk is of het toestel toen ook problemen had met de snelheidsmeter.

Tjahjono bevestigde de technische problemen maandag in een gesprek met de familie van de slachtoffers. Hij gaf verder geen details over de aard van de problemen.

Zoektocht naar spraakopnames gaat door

De zoektocht naar de spraakopnames uit de cockpit is nog steeds in volle gang. Eerst werd er nog een 'ping-geluid' gehoord, maar op zondag konden duikers dat signaal niet meer lokaliseren. Volgens analisten is het vinden van de geluidsopnames van belang, omdat het ook informatie geeft of de crash gevolgen heeft voor andere vliegtuigmaatschappijen die gebruikmaken van de Boeing 737.

Zes experts uit verschillende landen zijn bezig met een analyse van een andere zwarte doos die eerder werd gevonden. Op deze manier proberen ze de laatste momenten van de Boeing 737 te reconstrueren.

Aan boord van vlucht JT610 waren 189 mensen.

De zoektocht naar slachtoffers is gisteren verlengd met drie dagen. De zoektocht duurt nu tot en met woensdag.

