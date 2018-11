De twee zonen van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi hebben een oproep gedaan waarin zij eisen dat het lichaam van hun vader wordt teruggegeven. Ze willen de stoffelijke resten in Saoedi-Arabië begraven.

Salah en Abdullah Khashoggi zeggen op CNN dat hun familie zonder het lichaam van hun vader niet kan rouwen en zijn dood niet kan verwerken.

"Het is geen normale situatie, het is helemaal geen normale dood. Het enige wat we momenteel willen is hem begraven in Al-Baqi (begraafplaats) in Medina bij de rest van zijn familie", zegt Salah die met de Saoedische autoriteiten heeft gesproken. De zoon ontkent nogmaals dat zijn vader lid was van de Moslimbroederschap, waar Khashoggi vaak van werd beschuldigd.

Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel vermoord, even nadat hij daar naar binnen was gegaan. De Saoedische autoriteiten hebben toegegeven dat de journalist is vermoord. Maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht.

Veel onduidelijkheid rond dood Khashoggi

Over de dood van Khashoggi bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Veel wereldleiders hebben opgeroepen tot een zorgvuldig en diepgravend onderzoek.

Volgens Saoedi-Arabië zijn inmiddels achttien verdachten gearresteerd en zijn vijf vertegenwoordigers van de Saoedische overheid ontslagen. De Turkse aanklager heeft gevraagd om uitlevering van de personen, maar dat verzoek is afgewezen.

De hoofdaanklager in Istanboel zegt dat Khashoggi is gewurgd, vlak nadat hij bij het Saoedische consulaat naar binnen liep. Het lichaam van de journalist zou in stukken zijn gesneden en vervolgens zijn weggewerkt.

