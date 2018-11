Het noodweer dat Italië al de hele week teistert houdt zondag aan. Zondag zijn in Sicilië zeker twee mensen om het leven gekomen.

Daarmee komt het volledige dodental op dertig. Voor zes regio's zijn wederom waarschuwingen afgegeven.

De twee mensen die zondag om het leven zijn gekomen, zaten in hun auto toen ze werden verrast door snel stijgend water uit een rivier, melden Italiaanse media.

In het dorpje Casteldaccia bij Palermo op Sicilië kwamen negen mensen om het leven toen ze in een huis verrast werden door het snel opkomende water. Onder de doden zijn vrouwen en kinderen.

Minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken is met een helikopter over het getroffen gebied in de regio Veneto gevlogen. In dit gebied, waar jaarlijks veel toeristen komen, zijn tientallen aardverschuivingen geweest. Ook zijn wegen volledig verwoest door het water.

In het noorden van Italië zijn zeker veertien miljoen bomen ontworteld door de wind en de regen. Het ecosysteem is in dat gebied dusdanig aangetast, dat het een eeuw kan duren voordat het hersteld is, zegt de Italiaanse regering.

