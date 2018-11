De inwoners van het Franse eiland Nieuw-Caledonië hebben na het tellen van 95 procent van de stemmen tegen onafhankelijkheid gestemd. Uit de eerste resultaten blijkt dat 56,4 procent van de stemmers tegen onafhankelijkheid is.

175.000 van de 268.000 inwoners mochten stemmen. De opkomst was met 79,8 procent ruim 20 procent hoger dan bij de verkiezingen twee jaar geleden.

Frankrijk lijfde het eiland in de Grote Oceaan in 1853 in als kolonie. Volgens afspraken met Frankrijk, kunnen er voor 2022 nog twee referenda worden gehouden.

In Nieuw-Caledonië wonen naast Kanaks, de originele bewoners van het eiland, ook veel Fransen. De Fransen zijn vaak erg nationalistisch en willen bij Frankrijk en Europa blijven horen.

De Franse president Emmanuel Macron liet weten blij te zijn met de stemming. "We zijn enorm trots dat we samen deze nieuwe stap in onze geschiedenis kunnen zetten."

Macron zei dat hij de teleurstelling begreep van degenen die onafhankelijkheid wilden, maar voegde eraan toe dat de Franse staat vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen garandeert.

Eiland ligt ten oosten van Australië

Het eiland, dat een paar honderd kilometer ten oosten van Australië ligt, krijgt jaarlijks 1,3 miljard euro van de Franse overheid. Daarnaast zitten er twee afgevaardigden van het eiland in de Franse Senaat.

Twintig jaar geleden beloofde Frankrijk dat er een referendum zou komen over onafhankelijkheid, na een gewelddadig conflict tussen de Kanak-bevolking en het Franse leger.

Frankrijk gebruikte het eiland in de negentiende eeuw vooral als strafkolonie om zware misdadigers heen te sturen. Nu is het eiland waardevol voor Frankrijk, omdat er veel nikkel in de grond zit.

