Indonesië heeft de zoekactie naar het maandag neergestortte Lion Air-vliegtuig, de 189 omgekomen inzittenden en de tweede zwarte doos, met drie dagen verlengd. De zoektocht duurt nu tot en met woensdag.

Dat heeft de baas van de reddingsactie Muhammad Syaugi bekendgemaakt. Het besluit is genomen, omdat Syaugi denkt dat er nog veel lichamen kunnen worden geborgen.

Tot en met zondag zijn er 105 lichamen of lichaamsdelen uit het water gehaald. Er zijn zeven mensen geïdentificeerd.

Naast het bergen van lichamen, is het vinden van de spraakopnames uit de cockpit belangrijk, zegt Syaugi. "We hebben een signaal van de doos doorgekregen, maar duikers hebben de doos nog niet kunnen vinden."

De reddingswerkers gaan ervan uit dat de zwarte doos binnen 50 meter van het zoekgebied ligt. De zwarte doos ligt waarschijnlijk in een modderlaag van 1 meter diep op de bodem van de oceaan.

Vliegtuig had eerder technische problemen

Vlucht JT610 stortte kort na het opstijgen neer in de Javazee. De Boeing 737 MAX 8 was onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang.

Het toestel had in de vlucht voorafgaand aan de fatale vlucht al technische problemen en wilde toen terugkeren naar Denpasar. Even later ging het al beter, waarna de piloot besloot door te vliegen.

De CEO van Lion Air, Edward Sirait, liet weten dat de problemen daarna verholpen waren. Toch is hij, net als meerdere technische medewerkers van de vliegtuigmaatschappij, geschorst door de Indonesische minister van Transport.

Het vliegtuig was nog maar kort in gebruik. Lion Air heeft nog elf toestellen van hetzelfde model in gebruik. Die zijn allemaal extra gecontroleerd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!