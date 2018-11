In China zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door een kettingbotsing met 32 voertuigen. Er zijn 34 mensen gewond geraakt.

Een zware sleepwagen reed in op een rij van 31 die stonden te wachten voor een tolpoort bij de stad Lanzhou. Meer dan tweehonderd politieagenten en ambulancemedewerkers zijn naar het ongeval gegaan om hulp te verlenen.

Meerdere gewonden zijn er slecht aan toe en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeluk vond plaats in de provincie Gansu, in het noordwesten van China. Over de toestand van de chauffeur van de vrachtwagen is nog niets bekend, waardoor ook nog niet duidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren.

