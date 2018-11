In China zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen bij een groot verkeersongeluk.

Volgens persbureau AP, dat zich baseert op Chinese media, reed een zware vrachtwagen in op een rij personenwagens die stonden te wachten bij een tolkantoor.

Naast de minstens veertien doden zijn er ook 27 gewonden. Sommigen van hen zijn er slecht aan toe en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeluk vond plaats in de pronvincie Gansu, in het noordwesten van China. Over de toestand van de chaffeur van de vrachtwagen is nog niets bekend, waardoor ook nog niet duidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren.

