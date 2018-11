Door het aanhoudende noodweer in Italië zijn inmiddels zeker 28 mensen om het leven gekomen.

Het dodental als gevolg van het noodweer in Italië was zaterdag al opgelopen tot achttien. In de nacht van zaterdag op zondag eiste het stormweer op het eiland Sicilië nog eens tien levens. In het dorpje Casteldaccia bij Palermo kwamen negen mensen om het leven toen ze in een huis verrast werden door het snel stijgende water.

In het huis brachten volgens persbureau ANSA familie en vrienden de avond door tijdens het noodweer. Onder de doden zijn vrouwen en kinderen.

Ook elders op Sicilië zorgde het extreme weer voor problemen. In Vicari zaten twee mensen in een auto toen die door het water werd meegesleurd. Eén inzittende kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen, de ander is dood teruggevonden. In Corleone is een dokter vermist geraakt.

De meeste slachtoffers kwamen om door omgevallen bomen. Vrijdag vielen twee doden op Sardinië toen ze door de bliksem werden getroffen. In het noorden van Italië zitten nog duizenden mensen zonder stroom.

Schade aan ecosysteem is enorm

Door het noodweer zijn zeker 14 miljoen bomen ontworteld in het noorden van Italië. Volgens de Italiaanse agrarische vakbond Coldiretti duurt het zeker een eeuw voordat het ecosysteem in de regio is hersteld. Ook de zogeheten vioolbossen zijn veel bomen kwijtgeraakt.

Doordat er zoveel bomen zijn ontworteld en er veel regen is gevallen, is de ondergrond in de regio ernstig aangetast.

