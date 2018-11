In de staten waar electoraal veel op het spel staat, hebben al miljoenen Amerikanen, veel meer dan andere jaren, vroegtijdig hun stem uitgebracht.

Sommige staten melden, vier dagen voor de zogenoemde 'midterms' komende dinsdag, stijgingen van 60 tot 400 procent ten opzichte van vier jaar geleden, meldt de nieuwszender MSNBC. Tijdens die verkiezingen kunnen Amerikanen hun stem uitbrengen onder meer voor het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en een deel van de gouverneurs.

In veel Amerikaanse staten is het mogelijk dat kiezers soms al weken voorafgaand aan de verkiezingen hun stem uit kunnen brengen. Dat kan niet alleen bij speciale stembureaus maar ook via de post. De hoge opkomstpercentages duiden op een grote motivatie bij kiezers om dit jaar hun stem niet verloren te laten gaan.

Koploper is de staat Tennessee. Daar verviervoudigde het aantal vroegtijdige kiezers tot bijna 1,3 miljoen. In Texas kwamen al 4,7 miljoen stemmen binnen tegen 1,7 miljoen in 2014. Ook in de staten Arizona, Florida, Montana, Georgia, Indiana en Nevada steeg het aantal explosief.

Bij de vorige tussentijdse verkiezingen in 2014 nam slechts 36,7 procent van de Amerikanen de moeite hun stem uit te brengen. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen ligt het opkomstpercentage doorgaans tussen de 55 en 60 procent.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!