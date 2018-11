Het noodweer van afgelopen week in Italië heeft vooral in het noordoosten van het land veel schade aangericht. De Italiaanse agrarische vakbond Coldiretti en de organisatie voor bosbeheer Federforeste melden dat er in de Dolomieten naar schatting 14 miljoen bomen zijn ontworteld.

Door de vele ontwortelde bomen is de kans groot dat het ecologische evenwicht en de stabiliteit van de ondergrond ernstig zijn aangetast. Ook de zogenoemde 'vioolbossen', waar hout wordt gehaald voor de bouw van de snaarinstrumenten, zijn zwaar getroffen. Het zal minstens een eeuw duren voordat het ecologische evenwicht hersteld is, aldus Coldiretti.

Italië kampte sinds zondag met hevige regenval en windstoten tot 180 kilometer per uur. Doordat de regen lange tijd aanhield, was er veel wateroverlast in de steden. Zo steeg het water in Venetië tot een hoogte van 156 centimeter. In Rome werden de scholen gesloten wegens het gevaar en alle toeristen die in Pompeï waren, werden geëvacueerd.

Al zeker achttien mensen zijn door het noodweer om het leven gekomen in de afgelopen week. De meeste slachtoffers kwamen om door omgevallen bomen. Op Sardinië vielen vrijdag nog twee doden, toen ze door de bliksem werden getroffen. In het noorden van Italië zitten nog duizenden mensen zonder stroom.

