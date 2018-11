Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Tallahassee zijn vrijdag drie mensen omgekomen en vier zwaargewond geraakt.

Het incident vond plaats bij een yogastudio die zich bevindt in een winkelcentrum in de staat Florida. Een man opende volgens persbureau AP zonder directe aanleiding het vuur en doodde daarbij twee personen, voordat hij zichzelf doodschoot.

Vier mensen raakten zwaargewond, twee anderen liepen lichte verwondingen op. Volgens een politiewoordvoerder liggen de vier zwaargewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Minstens één man is door de dader met een pistool in het gezicht geslagen en werd aan een hoofdwond behandeld door het ambulancepersoneel.

De identiteit van de schutter is nog onbekend. Volgens de politiecommissaris handelde de dader alleen en is er geen gevaar meer voor de samenleving. De politie tast nog in het duister over de motieven van de schutter.

De burgemeester van Tallahassee, de Democraat Andrew Gillum, maakte bekend dat hij zijn campagne voor de aankomende midterms zal onderbreken om terug te keren naar zijn stad.

Tallahassee ligt in het noorden van Florida, vlak bij de grens met Georgia. De stad heeft zo'n 200.000 inwoners.

