Het Nederlandse hoofd van een diplomatieke delegatie van de EU in Tanzania, Roeland van de Geer, is teruggeroepen naar Brussel "voor consultatie", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Ze wil lokale mediaberichten dat de EU-ambassadeur het land is uitgezet niet bevestigen.

Volgens de Engelstalige krant The Citizen vliegt Van de Geer in de nacht van zaterdag op zondag van Dar es Salaam naar Schiphol. Hij zou maandag in Brussel overleg hebben over 'actuele gebeurtenissen' in het Oost-Afrikaanse land.

De 65-jarige Amsterdammer staat bekend als een "dynamisch diplomaat" en zou te openlijk kritisch zijn geweest. Het agentschap USAID, dat zich onder meer inzet voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten, stelt dat er sprake is van "een snel democratisch verval" in Tanzania.

Van de Geer, die volgens de website van de Rijksoverheid acht talen spreekt, werkt sinds 2007 voor de EU en werd tot bijzonder afgezant voor het Afrikaanse Grote Merengebied benoemd met speciale aandacht voor de democratie in de regio. In 2010 werd hij EU-ambassadeur in Zuid-Afrika.

Daarvoor was hij voor Nederland ambassadeur in Mozambique en Afghanistan.

Vanmorgen meldde NU.nl op basis van De Telegraaf dat Van de Geer door Tanzania het land uit zou zijn gezet. Recentelijk werd in het Afrikaanse land een studente gedood, een oppositielid aangevallen en raakten meerdere journalisten vermist.

De Rijksvoorlichtingsdienst ontkende volgens De Telegraaf dat het besluit van koningin Máxima, die een bezoek aan het land namens de Verenigde Naties moest afzeggen wegens darmklachten, iets met de maatregel te maken heeft.

