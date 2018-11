In Kenia is een 66-jarige Nederlander gearresteerd die meerdere minderjarige meisjes heeft aangerand.

Hans V. werd in 2016 aangeklaagd voor het aanranden van drie meisjes van acht, negen en tien jaar oud. Daarop verdween hij spoorloos, totdat hij donderdag werd opgepakt in Kasarani, een district in het noordoosten van de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Volgens het Twitteraccount van de Keniaanse politie wordt de Nederlander vrijdag direct voorgeleid aan de rechtbank. Hij was opgespoord door een speciaal rechercheteam, belast met de veiligheid van kinderen.

V. werd in 2002 al eens aangeklaagd in het Afrikaanse land voor ontucht met een toen veertienjarig meisje, maar toen werd hij vrijgesproken. Ondanks die eerdere zaak kon hij in Kenia een weeshuis bestieren. Waarschijnlijk waren zijn slachtoffers kinderen die in dat weeshuis verbleven.

