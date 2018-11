De officiële reactie van de Verenigde Staten op de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi laat mogelijk nog weken op zicht wachten.

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag tijdens een radio-interview.

"Het gaat ons waarschijnlijk nog weken kosten voordat we genoeg bewijs hebben verzameld om daadwerkelijk sancties in te stellen, hoewel ik denk dat we uiteindelijk wel op dat punt zullen komen", aldus Pompeo in gesprek met KMOX Radio.

"We zijn nu bezig om in kaart te brengen welke individuen bij de moord betrokken waren. Pas als we een goed overzicht van de situatie hebben, gaan we denken aan sancties."

Pompeo stelde dat president Donald Trump vastbesloten is met een reactie te komen. "De president heeft gezegd dat we de daders van deze verschrikkelijke misdaad ter verantwoording zullen roepen."

De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dat de Verenigde Staten de moord op geen enkele manier zullen gedogen, maar wees op het "strategische bondgenootschap" dat Amerika heeft met Saoedi-Arabië. "We willen dat die hechte band in stand blijft."

Khashoggi werd begin oktober vermoord in consulaat

De Saoedische journalist Khashoggi werd begin oktober vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Over zijn dood zijn nog altijd veel vraagtekens. Vele wereldleiders hebben opgeroepen tot een zorgvuldig en diepgravend onderzoek.

Volgens Saoedi-Arabië zijn inmiddels achttien verdachten gearresteerd en zijn vijf vertegenwoordigers van de Saoedische overheid ontslagen. De Turkse aanklager heeft gevraagd om uitlevering van de personen, maar dat verzoek is afgewezen.

