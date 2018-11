De Noorse minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Soereide heeft in een gesprek met de Iraanse ambassadeur gezegd dat het plan van Iran om een aanslag te plegen op een man in Denemarken onacceptabel is.

Dinsdag werd bekend dat Denemarken vermoedt dat een Iraanse geheime dienst een aanslag wilde plegen en dat de regering van dat land daar achter zou zitten.

De ambassadeur werd ter verantwoording geroepen door Noorwegen, omdat een Noor met Iraanse achtergrond op 21 oktober in Denemarken werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij de zaak.

Volgens Denemarken wilde de Iraanse geheime dienst het hoofd van de Deense afdeling van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) doden. Iran ontkent dat er sprake was van een dergelijk plan.

In 2017 werd de leider van de Nederlandse afdeling van ASMLA voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten. Volgens zijn familie is hij gedood door medewerkers van de Iraanse geheime dienst.

De ASMLA strijdt voor onafhankelijkheid van de provincie Khuzestan (Ahwaz), die in het westen van Iran tegen de Iraakse grens ligt. De rebellen worden door de Iraanse regering als een terroristische organisatie gezien.

