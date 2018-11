De politie in Noorwegen zet de zoekactie naar de vermiste Nederlander Arjen voort, maar niet meer op dezelfde schaal als na zijn verdwijning op 20 augustus. Dat heeft de politie donderdag laten weten.

De Noorse politie gaf een overzicht van de stand van zaken in de zoektocht naar de vermiste cybersecurityspecialist.

"Hoewel het onderzoek is afgeschaald in vergelijking met de eerste fase, blijft het onderzoek voldoende bemand en zullen we voortdurend afwegen hoeveel middelen we daarin moeten stoppen", zegt de politie.

Arjen, die in Amsterdam woonde en werkte, werd op 20 augustus voor het laatst gezien bij het uitchecken van een hotel in Bodö, in het noorden van Noorwegen. Sindsdien zijn wel zijn kajak en andere spullen teruggevonden, maar ontbreekt van hem ieder spoor.

Bij de Noorse autoriteiten zijn meer dan honderd tips binnengekomen, maar het werden er de afgelopen weken steeds minder.

Meerdere scenario's bij de vermissing

Er wordt uitgegaan van drie scenario's bij de vermissing van de 46-jarige Arjen. Er wordt rekening gehouden met een ongeluk, een misdrijf en met de mogelijkheid dat hij zich opzettelijk schuilhoudt.

Zo is nog steeds onduidelijk hoe en waarom zijn mobiele telefoon op 30 augustus - tien dagen na zijn verdwijning - gedurende twintig minuten contact maakte met zendmasten in het zuiden van Noorwegen, nabij de plaats Vikesa.

Hierna zijn de simkaarten verwijderd en is er een Duitse simkaart in zijn toestel geplaatst. De politie heeft zich de afgelopen weken vooral met dit spoor beziggehouden, maar heeft nog geen conclusies kunnen trekken.

