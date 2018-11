De macht van de Afghaanse regering heeft het laagste niveau sinds eind 2015 bereikt. Uit een nieuw Amerikaans rapport van SIGAR, een organisatie die op last van het Congres onderzoek doet naar de wederopbouw van Afghanistan, blijkt dat de Taliban de afgelopen maanden opnieuw terrein heeft gewonnen.

Het donderdag gepubliceerde rapport stelt dat de Afghaanse regering nog maar 55 procent van het grondgebied in het land in handen heeft. Regeringstroepen hebben geen tot minimale vooruitgang geboekt in het onder druk zetten van de Taliban. In 2016 stond nog 63 procent van het land onder controle van de regering.

Tussen mei en september dit jaar zijn er 2.798 burgers om het leven gekomen en vielen er 5.252 gewonden in Afghanistan, schrijft het rapport op basis van de laatste cijfers van de VN-missie voor Afghanistan (UNAMA). Ook is het aantal zelfmoordaanslagen in de eerste negen maanden van dit jaar met 38 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal mensen dat is overleden door luchtaanvallen van regerings- en coalitietroepen steeg ten opzichte van vorig jaar met 46 procent. Er vielen 313 doden en 336 gewonden in de eerste negen maanden van 2018.

Veel doden bij zware gevechten in Ghazni

De afgelopen maanden is er vooral zwaar gevochten in de Afghaanse stad Ghazni. De stad, met ongeveer 150.000 inwoners, is van strategisch belang omdat de snelweg naar het zuiden van het land erdoorheen loopt. In augustus pleegde de Taliban een zware aanval op de stad.

Bij de aanval kwamen zeker 150 Afghaanse militairen, honderden Taliban-strijders en 95 burgers om het leven. De Taliban had de stad voor vijf dagen in handen, tot door de VS gesteunde regeringstroepen de stad heroverden.

Zeker 130 mensen omgekomen door verkiezingsgeweld

In Afghanistan werden op 20 oktober van dit jaar voor het eerst in acht jaar tijd verkiezingen gehouden. De Afghaanse regering meldde dat er tot dusver zeker 130 mensen om het leven waren gekomen door aan de verkiezingen gerelateerd geweld. Deze getallen zijn nog meegenomen in het recent verschenen rapport van SIGAR.

In de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar werden de verkiezingen een week uitgesteld na een aanslag op een verkiezingsvergadering van hooggeplaatste overheidsfunctionarissen. Daarbij is een Amerikaanse generaal neergeschoten en kwamen een invloedrijke politiebaas en regionale Afghaanse inlichtingenchef om het leven.

Op voorhand was ook al aangekondigd dat ruim tweeduizend van de zevenduizend stembureaus uit vrees voor geweld niet open zouden gaan. Uiteindelijk gingen op de dag zelf nog minder stembureaus open.

