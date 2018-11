Een eigenaar van een vegetarisch restaurant in Bangkok heeft geen mensenvlees gebruikt in zijn gerechten. Verschillende media, waaronder NU.nl, meldden eerder ten onrechte dat de man dat wel had gedaan.

Na een factcheck van Nieuwscheckers blijkt het artikel niet te kloppen. De website schrijft dat het onderzoeksteam in Thailand eerdere mediaberichten met gelijke strekking had weersproken. Er wordt wel gesproken over een moord in een restaurant, maar het pand was ten tijde van de moord gesloten vanwege een verbouwing.

Eerder werd gemeld dat de klanten, die dachten dat ze kip of varken voorgeschoteld hadden gekregen, hun beklag deden bij de autoriteiten. Toen onderzoekers de keuken van het restaurant ingingen, zagen ze grote bloedspetters op muren en stukken vlees op de grond.

Thaise media, waaronder de krant Khao Sod, schrijven wel over de moord. In de berichten wordt echter niet gesproken over mensenvlees in eten van klanten. In tegenstelling tot wat NU.nl schreef, heeft de eigenaar het lichaam van het slachtoffer dus niet in het eten verwerkt.

