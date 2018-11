De Amerikaanse maffiabaas James 'Whitey' Bulger zou op gruwelijke wijze zijn vermoord in de gevangenis waar hij net naar was overgeplaatst.

De aanvallers zouden getracht hebben de tong van de 89-jarige crimineel af te snijden, melden Amerikaanse media donderdag op basis van bronnen binnen de FBI.

De politie heeft twee verdachten opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Bulger. Een van de verdachten is een zogeheten hitman van de maffia, meldt The New York Times.

De man zou banden hebben met de maffia uit Massachusetts, de Amerikaanse staat met als hoofdstad Boston, de plaats waar Bulger vandaan komt.

Bulger zat vijf jaar vast. De maffioso werd in 2013 tot tweemaal levenslang plus vijf jaar cel veroordeeld voor elf moorden en een reeks andere misdaden, van afpersing tot witwassen.

Bulger was van een andere gevangenis overgebracht naar de zwaarbeveiligde penitentiaire inrichting in Hazelton. Daar zou hij op gruwelijke wijze zijn mishandeld door de aanvallers. Op het moment van de fatale aanval bevond Bulger zich tussen de andere gevangenen in een gedeelde ruimte.

Tong uitsnijden straf voor samenwerking met FBI

Op bewakingsbeelden zou te zien zijn hoe gevangenen Bulger in zijn rolstoel buiten het zicht van de camera's duwden. Daar sloegen de aanvallers toe en mishandelden ze de beruchte maffiabaas, die ooit als FBI-informant werkte. Tijdens de aanval probeerde een van de aanvallers de tong uit de mond van Bulger te snijden. In de maffiawereld is het verwijderen van de tong een beruchte straf voor 'verraders' die samenwerken met de politie.

De gevangenisbewaarders troffen Bulger dinsdagochtend rond 8.20 uur aan. De crimineel lag roerloos op de grond. Reanimatie mocht niet baten. Hij zou zo ernstig in elkaar zijn geslagen dat hij onherkenbaar was.

FBI bij aanhouding Bulger (2011)

Maffiabaas was tientallen jaren voortvluchtig

De maffiabaas was eerder tientallen jaren voortvluchtig en werd uiteindelijk in 2011 op 81-jarige leeftijd opgepakt. Bulger, die zijn bijnaam 'Whitey' te danken heeft aan zijn spierwitte haar, groeide op in een ruige wijk in het zuiden van Boston.

Hij leidde samen met Stephen 'The Rifleman' Flemmi de gewelddadige Winter Hill Gang, een bende met veel leden van Ierse afkomst. De bende handelde in drugs in Boston en had een grote vinger in de pap in de gokwereld. Volgens justitie was het tweetal verantwoordelijk voor een twintig jaar durend "schrikbewind dat bol stond van intimidatie en moord".

"De omvang, de hardvochtigheid en de verdorvenheid van uw misdaden zijn bijna onvoorstelbaar", constateerde de rechter die het vonnis uitsprak. De rechtbank veroordeelde Bulger ook tot het betalen van een schadevergoeding van 19,5 miljoen dollar (14,5 miljoen euro) aan slachtoffers en nabestaanden.

Informant 'Whitey' sloeg op vlucht na tip FBI-agent

'Whitey' sloeg in 1995 op de vlucht, na een tip van een FBI-agent dat vervolging aanstaande was. Bulger was zelf in die tijd een informant voor de FBI, die hij inlichtingen verstrekte over zijn rivalen van de New England Mob.

De FBI-agent die uit de school klapte, werd in 2002 veroordeeld wegens gangsterpraktijken en het beschermen van Bulger en Flemmi. Tijdens de rechtszaak raakte de FBI ernstig in verlegenheid, omdat de zaak aan het licht bracht dat de federale politie innige banden onderhield met Bulger en zijn trawanten.

Na zijn verdwijning werd Bulger een van de meest gezochte misdadigers in de VS. Zijn foto stond naast die van Osama Bin Laden op de Most Wanted List van de FBI.

Bulger (1953)

