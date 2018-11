Betogers hebben voor de tweede dag op rij wegen geblokkeerd in Pakistan. Ze zijn woest, omdat de christelijke Asia Bibi door het hooggerechtshof is vrijgesproken van godslastering. Premier Imran Khan heeft de demonstranten gewaarschuwd niet te ver te gaan.

Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel, omdat ze beledigende dingen over de profeet Mohammed zou hebben gezegd tijdens een ruzie met buren.

Die wilden niet dat Bibi uit hetzelfde glas dronk, omdat ze geen moslim was. Daarop zou Bibi denigrerende opmerkingen over de islam hebben gemaakt. Zelf ontkende ze dit.

Het hooggerechtshof oordeelde woensdag dat ze moet worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De rechter citeerde uit de Koran dat "tolerantie het basisprincipe is van de islam" en dat de religie onrechtvaardigheid en onderdrukking veroordeelt.

Betogers blokkeren wegen in grote steden

Dat leidde tot verdeeldheid in de Pakistaanse samenleving. De radicale islamitische TLP-partij heeft haar aanhang gemobiliseerd om te protesteren tegen de uitspraak. De aanhangers willen dat de rechters die Bibi vrijspraken ook ter dood worden veroordeeld.

Groepen betogers blokkeerden donderdag weer straten in grote steden als Lahore en Karachi. Op zeker twee van die wegen zaten groepen TLP-aanhangers in grote tenten naar toespraken te luisteren, zegt een getuige.

De TLP zat eerder ook achter de protesten in Pakistan vanwege de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Geert Wilders wilde organiseren.

Niet alleen voor moslims

De voorzitter van het hooggerechtshof heeft het besluit om Bibi vrij te laten donderdag verdedigd. "We zijn bereid om onszelf op te offeren voor de eer van de profeet, maar we zitten er als rechters niet alleen voor moslims", stelde opperrechter Saqib Nisar volgens de krant Dawn. "Als er geen bewijs is tegen iemand, hoe kunnen we die persoon dan straffen?"

Premier Khan stelde woensdagavond in een toespraak op televisie dat zijn regering zal optreden tegen langdurige blokkades. "We zullen geen vandalisme toestaan. We zullen niet toestaan dat het verkeer wordt geblokkeerd", waarschuwde hij de betogers. "Ik roep jullie op de staat niet te dwingen in actie te komen."