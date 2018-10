De hoofdaanklager in Istanboel stelt woensdag dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is gewurgd vlak nadat hij het Saoedische consulaat in de stad binnenkwam. De dood van journalist was volgens de aanklager gepland.

Nadat Khashoggi was gewurgd, zou zijn lichaam volgens de aanklager in stukken zijn weggewerkt. De Saoedische openbaar aanklager had het eerder ook al over moord.

De aanklagers hebben elkaar meerdere malen ontmoet over de zaak-Khashoggi. De Turkse aanklager heeft tevergeefs gevraagd om informatie over de locatie van de stoffelijke overschotten van Khashoggi. Het overleg zou volgens hem geen concrete resultaten hebben opgeleverd.

Een Saoedische ambtenaar vertelde al vorige week tegen de Amerikaanse televisiezender ABC News dat Khashoggi is gedood door iemand die hem in een wurggreep nam. Hiermee moest worden voorkomen dat het slachtoffer het consulaat zou verlaten of om hulp zou schreeuwen.

Volgens Turkije moet Khashoggi zijn vermoord zonder instructies van iemand van bovenaf. Een woordvoerder van de regerende AKP zei dat het om iemand in een senior-positie moest gaan.

Dood Khashoggi pas na ruim twee weken bevestigd

Khashoggi ging op 2 oktober naar de Saoedische consulaat in Istanboel om documenten voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Omdat hij niet meer naar buiten kwam, sloeg zijn verloofde alarm.

Pas na ruim twee weken bevestigden de Saoedische autoriteiten dat de journalist was overleden. Tegen die tijd hadden al meerdere bronnen verklaard dat Khashoggi niet meer leefde.

Volgens Saoedi-Arabië zijn achttien verdachten gearresteerd en zijn vijf vertegenwoordigers van de Saoedische overheid ontslagen. De Turkse aanklager heeft gevraagd om uitlevering van de personen, maar dat verzoek is afgewezen.

