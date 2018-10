Frankrijk is een nationaal onderzoek gestart naar de geboorte van mogelijk tot wel achttien baby's zonder armen of handen. De kinderen zijn in het departement Ain in het oosten van het land geboren in de periode 2000 tot en met 2014.

Zeven gevallen waren al bekend, maar sinds dinsdag kwamen er nog elf mogelijke gevallen bij. Volgens Franse media worden de eerste resultaten in "grofweg drie maanden" verwacht.

De Franse gezondheidsautoriteiten deden al onderzoek in Ain, maar nu wordt dit dus uitgebreid naar heel het land. Er wordt wel op gewezen dat veel ziekenhuisrapporten mogelijk te onvolledig zijn om tot harde conclusies te komen.

Er wordt nog niet gesproken over een mogelijk verband tussen de baby's. Ook gissen de autoriteiten tot nu toe naar de oorzaak van de misvormingen.