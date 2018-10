Rebellenleider Riek Machar is woensdag teruggekeerd in Zuid-Soedan, als onderdeel van een vredesakkoord waarin staat dat hij vicepresident wordt. Hij vluchtte twee jaar geleden vanwege de onrust in het Afrikaanse land.

Machar en zijn echtgenote arriveerden 's ochtends op het vliegveld van de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Zij werden daar verwelkomd door de Zuid-Soedanese president Salva Kiir en de Soedanese president Omar al-Bashir.

Waar Machar de afgelopen twee jaar verbleef, is niet bekend. Na zijn vlucht uit Zuid-Soedan werd alleen verklaard dat hij naar een "veilig land in de regio" was vertrokken.

Zuid-Soedan bestaat sinds 2011 en is daarmee het jongste land ter wereld. Twee jaar na de onafhankelijkheid van Soedan ontstond een conflict tussen Kiir en zijn toenmalige vicepresident Machar vanwege de onderlinge verschillen tussen de stammen waartoe zij behoren.

Het conflict leidde tot vele confrontaties tussen de aanhangers van de twee politici, met tienduizenden doden en miljoenen vluchtelingen tot gevolg. Jarenlang werden tevergeefs met vredesakkoorden en wapenstilstanden geprobeerd een einde te maken aan de burgeroorlog in Zuid-Soedan.

Begin augustus werd een doorbraak bereikt in de onderhandelingen tussen de twee partijen. Diezelfde maand nog werd het nieuwste vredesakkoord ondertekend. Daarin is onder meer een wapenstilstand afgesproken en de komst van een overgangsregering met Machar als vicepresident.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!