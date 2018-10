Oostenrijk doet niet mee aan een internationaal VN-akkoord over migratie. Eerder hadden ook Hongarije en de Verenigde Staten al duidelijk gemaakt de overeenkomst niet te zullen ondertekenen.

Het 34 pagina's tellende akkoord, dat voluit het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen worden geleid.

In de tekst wordt benadrukt dat daar internationale samenwerking voor nodig is. Het is in juli goedgekeurd door alle VN-lidstaten, behalve de VS. Hongarije krabbelde later terug.

Het migratiepact, dat juridisch niet-bindend is, wordt in december officieel getekend in Marokko. Oostenrijk stuurt daar vermoedelijk geen gezant heen.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, wiens ÖVP een coalitie vormt met de rechtspopulistische FPÖ, vreest onder meer dat het onderscheid tussen legale en illegale migratie vervaagt door de afspraken.