De Hongaarse cameravrouw Petra László die in 2015 werd gefilmd terwijl ze rennende migranten schopte, is vrijgesproken door het Hongaarse hooggerechtshof. László had eerder nog van de rechtbank een proeftijd van drie jaar gekregen.

Het hooggerechtshof vond echter dat de cameravrouw te zwaar was gestraft. "Ze is gestraft voor een misdrijf, terwijl het gaat om een klein vergrijp", stelde de hoge rechter. "Het schoppen van migranten is moreel verwerpelijk, maar de gevolgen van haar daad zijn te klein om te spreken van een misdrijf."

Het incident deed zich in 2015 voor bij de grens met Servië. Migranten probeerden rennend Hongarije binnen te komen om de Europese Unie te bereiken.

Op de beelden is te zien dat László een meisje schopt en daarnaast een man met een kind laat struikelen.

László is vanwege de video ontslagen door haar werkgever N1TV. De man die ze schopte, kreeg asiel in Spanje. Daar kreeg hij werk aangeboden als jeugdcoach bij een voetbalclub.

