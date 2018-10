De Italiaanse politie stelt een onderzoek in naar de vondst van menselijke botten in de Vaticaanse ambassade in Rome.

Het Vaticaan onthulde dinsdag dat er menselijke resten waren gevonden in de ambassade van de ministaat in de Italiaanse hoofdstad. De politie werd over de vondst ingelicht.

De botten werden aangetroffen tijdens restauratiewerkzaamheden in de ambassade in het noorden van Rome, slechts een paar kilometer ten noordoosten van Vaticaanstad.

Volgens Italiaanse media onderzoeken forensische wetenschappers of de gevonden botten van Emanuela Orlandi zijn. Zij was een dochter van een medewerker van het Vaticaan, en verdween in 1983 op vijftienjarige leeftijd.

