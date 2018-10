Door het noodweer in Italië zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Het land kampt al sinds zondag met hevige regenval en harde windstoten.

De meeste personen kwamen om het leven door omgevallen bomen. In sommige Italiaanse gebieden bereikt de wind snelheden tot 150 kilometer per uur.

Doordat de regen al lange tijd aanhoudt, kampen veel steden met wateroverlast. Zo staan de meeste straten in Venetië onder water. Op de populaire toeristenbestemming steeg het water dinsdagmiddag tot een hoogte van 156 centimeter.

In Venetië is onder meer de San Marco Basiliek, de grootste kerk van Italië, onder water komen te staan. "De basiliek is hierdoor in één dag twintig jaar ouder geworden", vertelt een medewerker, die vreest dat hij te optimistisch is over de waterschade.

Ook de schade in de noordwestelijke regio Ligurië is groot. In de haven van de kustplaats Rapallo, in de buurt van Genua, liggen straten in puin. Door het noodweer liggen bijvoorbeeld jachten tegen de kades aan of zelfs op straat.

De Italiaanse burgerbescherming verwacht dat de weersomstandigheden in het land dinsdagavond of woensdag verbeteren.

