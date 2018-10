Deze maand zijn meer dan tienduizend migranten de Middellandse Zee overgestoken naar Spanje. Het is voor het eerst dat in een maand tijd zo veel mensen naar het Zuid-Europese land zijn gegaan, meldt de migratieorganisatie van de Verenigde Naties (IOM).

Op 28 oktober telde de organisatie 10.042 migranten die per boot in Spanje aankwamen.

In Italië waren dat in oktober 1.003 vluchtelingen en in Griekenland 3.338. De Italiaanse regering wil geen vluchtelingen meer opnemen en weigert reddingsboten toe te laten tot de havens. Dat beleid lijkt tot minder migranten te leiden.

Van de bijna 100.000 vluchtelingen en andere migranten die dit jaar over de Middellandse Zee naar Europa kwamen, ging bijna de helft naar Spanje. In september kwamen daar 270 mensen per dag aan, in oktober 360.

In vergelijking met voorgaande jaren is het totale aantal migranten aanzienlijk gedaald. In 2017 waren tot het einde van oktober ongeveer 150.000 migranten aangekomen. In 2016 was dat aantal 335.000.

