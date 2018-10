De Duitse voormalige verpleger Niels Högel bekende dinsdag verantwoordelijk te zijn voor "om en nabij" honderd sterfgevallen. Wie is deze oud-verpleger die door zijn collega's 'reddingsrambo' werd genoemd?

Wanneer ging hij aan de slag als verpleegkundige?

De inmiddels 41-jarige Högel werd opgeleid tot verpleegkundige in het St. Willehad-Hospital in de Noord-Duitse plaats Wilhelmshaven. Daar werkte hij tot 1999. Toen ging hij aan de slag als verpleger in Oldenburg. In 2002 moest hij daar weg en kreeg hij een baan in Delmenhorst, waar hij werkzaam was tot hij betrapt werd op het opzettelijk in gevaar brengen van patiënten.

Waar staat hij voor terecht?

Högel spoot een overdosis van het hartmedicijn Gilurytmal in bij zijn patiënten. Dat deed hij ook bij mensen die dat medicijn helemaal niet nodig hadden. De overdosis leidde tot een hartstilstand, waarna Högel de patiënten weer tot leven probeerde te wekken. Dat lukte niet in alle gevallen.

Wat waren zijn motieven?

Volgens de aanklager zag Högel zijn daden als spelletjes. Het ziek maken en weer tot leven brengen van zijn patiënten gaf hem veel voldoening en status bij zijn collega's. Hij kreeg zelfs de bijnaam 'reddingsrambo'. In zijn ogen verrichtte hij heldendaden en bewees hij telkens over uitstekende reanimatievaardigheden te beschikken.

Bij hoeveel sterfgevallen is Högel betrokken?

Het Duitse openbaar ministerie in Oldenburg stelt dat het om ruim honderd gevallen gaat en waarschijnlijk zelfs meer (over de tweehonderd). Eerder gaf Högel al toe bij 27 sterfgevallen betrokken te zijn. In zes gevallen werd zijn verantwoordelijkheid bewezen.

In totaal hoopt de aanklager Högel veroordeeld te krijgen voor nog eens honderd zaken. 64 sterfgevallen in de instelling in Delmenhorst zijn aan Högel gelinkt. En in de kliniek in Oldenburg was hij verantwoordelijk voor nog eens 36 sterfgevallen. De politie deed onderzoek naar ruim 130 sterfgevallen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat veel patiënten gecremeerd zijn. De aanklager stelt daarom ook dat Högel "meer dan tweehonderd doden op zijn geweten heeft".

Hoe kon Högel zo'n lange tijd zijn gang gaan?

In 2005 werd de verpleger op heterdaad betrapt toen hij Gilurytmal toediende bij een patiënt die dit niet nodig had. Daarvoor kon hij al zes jaar zijn gang gaan in de twee klinieken. Nabestaanden vinden dat "onvoorstelbaar". Het openbaar ministerie heeft ook een onderzoek geopend naar vier medewerkers van de ziekenhuizen waar Högel werkte.

Waarom kon Högel direct aan de slag in Delmenhorst na zijn ontslag in Oldenburg?

Uit statistieken bleek al dat er in de kliniek in Oldenburg opvallend veel sterfgevallen waren als Högel werkte. In 2002 weigerde de hoofdarts nog langer met Högel te werken. Hij moest van baan wisselen en kreeg een goede aanbeveling van collega's in Oldenburg.

"Ik kreeg positieve getuigenissen mee en kon extra vakantiedagen opnemen als ik vrijwillig vertrok", zei Högel hierover. "Ik voelde me betrapt maar ze hebben mij nooit een reden gegeven waarom ik moest vertrekken." Met een goede getuigbrief op zak kon hij direct verdergaan met zijn 'werk' in Delmenhorst.

Welke straf zit Högel op dit moment uit?

De ex-verpleger stond in 2008 en 2015 voor de rechtbank voor de dood van dertig patiënten. Högel kreeg uiteindelijk levenslang voor tweevoudige moord, twee pogingen tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. In zes gevallen werd bewezen dat Högel verantwoordelijk was voor de dood van de patiënten.

Met de honderd nieuwe zaken wil de aanklager ervoor zorgen dat Högel voor de rest van zijn leven achter de tralies blijft. De nabestaanden willen dat Högel voor elk geval veroordeeld wordt, zodat zij het "eindelijk iets van een plek kunnen geven", aldus een woordvoerder van de nabestaanden.

Hoe groot is deze zaak in Duitsland?

De meer dan honderd doden - en waarschijnlijk nog veel meer - maken Niels Högel tot de Duitser die de meeste doden op zijn geweten heeft sinds de Tweede Wereldoorlog. De zaak is een van de grootste moordzaken in de Duitse criminele geschiedenis.