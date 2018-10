Het hoofd van de Deense veiligheidsdienst, Finn Borch Andersen, verdenkt de Iraanse geheime dienst van een poging tot een aanslag op een persoon in Denemarken. Er is een Noor met Iraanse achtergrond aangehouden.

Het doelwit van de Iraniërs was het hoofd van de Deense tak van Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), zegt Andersen.

In 2017 werd de leider van de Nederlandse afdeling van ASMLA voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten. Volgens de familie van Ahmad Mola Nissi is hij gedood door medewerkers van de Iraanse geheime dienst.

De Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen heeft laten weten dat het land met andere Europese landen gaat overleggen over mogelijke stappen die ondernomen moeten worden. Ook wordt de ambassadeur van Iran om uitleg gevraagd.

De premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen zegt op Twitter dat het "onacceptabel is wat Iran heeft gedaan".

De ASMLA strijdt voor onafhankelijkheid van de provincie Khoezistan (Ahwaz), die in het westen van Iran tegen de Iraakse grens ligt. De rebellen worden door de Iraanse regering gezien als een terroristische organisatie.

Nissi was in 1999 een van de oprichters van de beweging.

