De tot levenslang veroordeelde Duitse voormalige verpleger Niels Högel heeft dinsdag bekend honderd patiënten te hebben gedood. Hij spoot patiënten een overdosis aan hartmedicijnen in en probeerde ze vervolgens weer tot leven te wekken. Dit lukte niet in alle gevallen.

De inmiddels 41-jarige Högel gaf eerder toe dat hij bij 27 sterfgevallen betrokken was, maar hij kon zich niet alle gevallen herinneren. Voor zes gevallen was Högel eerder veroordeeld, waardoor in totaal 106 sterfgevallen kunnen worden toegeschreven aan de oud-verpleger. De aanklager denkt dat het exacte aantal doden boven de tweehonderd ligt.

Op de eerste dag van een nieuw proces in Oldenburg zei hij 'ja' op de vraag van de openbaar aanklager of hij schuldig is aan de dood van honderd patiënten. Het jongste slachtoffer was 34 jaar, het oudste 96 jaar. "Het klopt wat je zegt. Het zijn om en nabij de honderd doden, maar niet meer", aldus Högel.

Volgens de aanklager zag de verpleger het als een spelletje en deed hij het uit verveling. Hij wilde heldendaden verrichten. Door het leven te redden van de patiënten, hoopte Högel dat zijn collega's hem zouden zien als een held en een uitstekende verpleger. Ook wilde hij zijn reanimatievaardigheden bewijzen. Hij kreeg al snel de bijnaam 'reddingsrambo'.

Na zes jaar werd de verpleger betrapt

In de periode tussen 1999 en 2005 werkte hij voor twee Duitse klinieken. Daar pleegde hij zijn daden. Volgens het Duitse openbaar ministerie hadden veel van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden.

In 2005 werd de verpleger betrapt toen hij een hartmedicijn inspoot bij een patiënt die dat niet nodig had. Hij werd toen veroordeeld tot zeven jaar cel. In 2014 zorgden nabestaanden ervoor dat de zaak werd heropend.

Twee keer voor de rechter voor dertig sterfgevallen

De ex-verpleger stond in 2008 en 2015 voor de rechtbank voor de dood van dertig patiënten. Högel kreeg uiteindelijk levenslang voor tweevoudige moord, twee pogingen tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. In zes gevallen werd bewezen dat Högel verantwoordelijk was voor de dood van de patiënten.

De politie deed diepgravend onderzoek en kwam tientallen verdachte gevallen tegen. Het openbaar ministerie liet stoffelijke resten van 130 overleden patiënten opgraven en onderzoeken.

De oud-verpleger voerde zijn daden uit in een kliniek in Oldenburg en Delmenhorst. 64 sterfgevallen in de instelling in Delmenhorst zijn aan Högel gelinkt. En in de kliniek in Oldenburg was Högel verantwoordelijk voor 36 sterfgevallen.

Ondanks opvallend veel sterfgevallen kreeg verpleger goede aanbeveling

Uit statistieken bleek al dat er in de kliniek in Oldenburg opvallend veel sterfgevallen waren als Högel werkte. Hij kreeg echter een goede getuigenis mee toen hij van baan veranderde en in Delmenhorst aan de slag ging. Daar ontstonden al snel geruchten, maar bleef actie lang uit.

De zaak is een van de grootste moordzaken in de Duitse criminele geschiedenis. Het aantal sterfgevallen waarvoor Högel verantwoordelijk is, ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat veel patiënten gecremeerd zijn. De aanklager in Oldenburg heeft in zeker honderd sterfzaken vastgesteld dat de acties van de verpleger de doodsoorzaak waren.

Ook zaak tegen collega's van Högel

Voor de dinsdag aanwezige nabestaanden van 120 overledenen is het "onvoorstelbaar" dat de verpleger zo'n lange periode ongemerkt zijn gang kon gaan.

Het openbaar ministerie heeft ook een onderzoek geopend naar vier medewerkers van de ziekenhuizen waar Högel werkte. De zaak tegen deze vier oud-collega's van Högel gaat van start na afronding van zijn proces, zodat hij zelf ook als getuige kan worden opgeroepen.

