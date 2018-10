De Amerikaanse president Donald Trump wil het recht op Amerikaans burgerschap bij geboorte in de VS afschaffen voor baby's van illegale immigranten en niet-burgers, zegt hij in een dinsdag gepubliceerd interview met de nieuwswebsite Axios.

Hij noemt het "belachelijk" dat een persoon de VS binnen kan komen, er een kind kan krijgen en dat dit kind dan zijn leven lang kan profiteren van de "Amerikaanse voordelen".

Nu is het nog zo dat elke baby die in de VS geboren wordt de Amerikaanse nationaliteit krijgt. Trump zegt in het interview dat de VS het enige land is waar dit mogelijk is. In werkelijkheid is het geboorterecht in veel landen op deze manier geregeld, waaronder Canada, Mexico en veel andere landen op het westelijke halfrond.

Experts trekken in twijfel of dit kan

Het is overigens nog maar de vraag of Trump ook zijn zin krijgt. In het veertiende amendement het geboorterecht staat omschreven. Het amendement, waarin ook staat dat burgers als gelijken moeten worden behandeld, werd na de Amerikaanse Burgeroorlog mede ingevoerd om racisme tegen te gaan.

Volgens de president heeft hij zijn plannen echter al besproken en zal hij binnenkort een decreet tekenen om het burgerschap bij geboorte af te schaffen. Diverse experts trekken tegenover AP in twijfel of het inderdaad zo simpel is als Trump beweert.

Regels burgerschap in Nederland

In Nederland gelden andere regels omtrent het burgerschap. Personen die geboren zijn voor 1 januari 1985 zijn van rechtswege een Nederlander als hun vader dit ook was op het moment van hun geboorte. Wanneer de moeder Nederlands is en de vader niet, kunnen deze personen alsnog Nederlander worden via een procedure.

Personen die na 31 december 1984 zijn geboren, zijn Nederlander als ze voldoen aan een van de volgende voorwaarden: